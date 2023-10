El Gobierno de Nicolás Maduro, la única persona en el mundo que ha recibido una transfusión intravenosa de arequipe, liberó la noche de este miércoles a Ronald Carreño, Juan Requesens, Marco Garcés, Eurinel Rincón y Mariana Barreto luego del levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos, un hecho totalmente no relacionado porque según información oficial no eran presos políticos.

En una alocución presidencial con ministros, militares y militares que son ministros, Nicolás Maduro aseguró: “¡Aquí no existe ningún preso político! Aquí lo que hay son políticos que no están inscritos en el PSUV. Serían presos políticos si la única razón por la que están presos es por ser opositores ¿no es verdad? La realidad es que están presos por creer en cosas como la democracia, la libertad de expresión y los triglicéridos, que son claros ejemplos de traición a la Patria. La cosa no es como están diciendo por ahí que los liberamos para que nos levantaran las sanciones, nada que ver, esas son cosas de dictadores. Los liberamos porque somos misericordiosos y queríamos que salieran a celebrar toda esa fiebre vinotinto que está en el aire pues. Las sanciones eso fue pura casualidad”, concluyó Maduro, mientras ordenaba meter preso a un joven por llevar una chemise color azul al salir del colegio.