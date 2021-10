Se mete un rapero a improvisar en vuelo de Conviasa

La industria aeronáutica nacional sigue dando de qué hablar. Este martes hubo una sorpresa en el vuelo de Conviasa entre Maiquetía y Maracaibo, cuando un rapero de extraña procedencia aprovechó las turbulencias para improvisar y aligerar los nervios de los tripulantes —el piloto, la esposa y una aeromoza—.

Enviamos a nuestro pasante subpagado —con un paracaídas con huecos, por si acaso— a cubrir esta noticia; lamentablemente solo pudo tomar nota de la tiradera que estaba llevando a cabo el espontáneos artista presente: “Estamos aquí en Conviasa, poniendo mi vida en amenaza, yo me reté a hacer una tiradera y aquí estoy con una cagadera, pensarán que tengo miedo a malograrme, pero yo nací en Delta Amacuro mi pana, no hay nada más desagradable y me retiro con esta rima para ofrecerte este harmony de piña”, finalizó con firmeza MC Emcí, mientras sacaba de su bolso unas chupetas Fresi Pop y unos jabones Harmony para vender a los pasajeros presentes.