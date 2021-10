Facebook Marketplace anuncia 2x1 en secuestros

Esta semana —y por todo lo que resta de octubre— Facebook Marketplace complace a todos los compradores y vendedores de la plataforma con una superpromoción irresistible: te secuestran 2 familiares y solo tienes que pagar por el rescate de 1. ¡No te la pierdas!

María Gutiérrez, una señora que ya la han secuestrado 5 veces por comprar en Marketplace —Dios mío, en serio dejen de comprar por ahí si la ubicación es que si “Palo Negro”— asegura que esta ganga la hicieron pensando en ella y sus necesidades: “A mí me gusta mucho esta forma de comprar y vender, te digo. A veces he pasado mis malos ratos pues, uno que otro secuestro pero esas cosas pasan en todo el mundo, ¿no? Ahora con esta promo me quedo más tranquila, porque si me llegan a secuestrar otra vez voy a tener compañía, alguien conocido, eso es bueno tenerlo siempre a la hora de esas adversidades. Y para liberarnos con el 2×1 con vender una casa nos liberan, no hay que vender dos o pedir tanta plata prestada”, finalizó Gutiérrez, mientras se preparaba para ser secuestrada una vez más.