Los Latin Grammy dieron a conocer su lista de nominados y el talento venezolano está más presente que nunca, con aclamados artistas como Lasso y Danny Ocean. Por su parte el reconocido merenguero Omar Enrique no se quedó atrás, ganando una nominación a Mejor Parquero por su desempeño el año anterior.

“Mejor Parquero será la categoría más reñida de la noche porque hay mucho talento nominado, como Aran One y Roque Valero”, explicó Manuel Abud, presidente de la Academia. “Nosotros creemos que es importante premiar no sólo la música, sino también el esfuerzo de estos artistas del parqueo automotor. Por eso personas como Omar Enrique son un verdadero ejemplo de que, a pesar de no tener ni la voz, ni el ritmo, ni mucho menos el talento para que la gente disfrute de tu música, siempre puedes dejar tu huella en esta hermosa industria estacionando diagonalmente el Rolls Royce de un artista de verdad. También quiero aprovechar de felicitar a Lasso, Danny Ocean, Akapellah, Joaquina y Gocho por sus nominaciones, las cuales se ganaron con esfuerzo, y no cantando en Portada’s todas las semanas como otros por ahí que no voy a decir su nombre, pero empieza con A y termina en Ran One”, concluyó Abud, mientras reproducía “Ojos Marrones” por undécimo tercera vez en el día.