Ford lanza una nueva línea de Fiesta con sensor que detecta cuando cobras la quincena

Para nadie es un secreto que los Ford Fiesta piden más que alcabala en Chacao. Por esta razón la reconocida marca automotriz decidió sincerarse este martes y anunció el lanzamiento de una nueva línea de Fiesta —diseñada especialmente para el mercado venezolano— con un sensor que detecta automáticamente cuando cobras la quincena; esto permitirá al vehículo dañarse y que puedas comprarle nuevos repuestos.

Jim Farley, CEO de Ford y responsable de esta idea de negocio, comentó lo siguiente al momento de anunciar el nuevo avance tecnológico: “Sí, sabemos que los Fiesta han dado muchos problemas en todos los países de Latinoamérica. ¡Ahora, nosotros asumimos que alguien que compra un carro con ese nombre no podía estar esperando algo serio! Pero bueno, para que vean que escuchamos el clamor de nuestro público, hoy anunciamos que a partir del modelo 2022 todos los Fiesta traerán este sensor que sabrá cuándo sus dueños tienen dinero para comprar más repuestos, y de esta manera dañarse de una manera consciente y responsable para con ellos y solo arruinar los días de pago, y no cada día de tu vida. Con este adelanto tecnológico reconocemos que sí, que los Fiesta le han hecho mucho daño a los venezolanos, aunque también le ha dado mucho trabajo a los mecánicos. Entre otras buenas noticias, no acomodamos los problemas con el refrigerante, no queremos que nuestro fiel publico olvide la sensación de que al carro le pueda explotar la tapa en cualquier momento” anunció Farley segundos antes de montarse en su carro, que obviamente no es un Fiesta.