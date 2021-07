Fuertes lluvias permiten que toninas vuelvan a su hábitat natural en el Metro de Caracas

Desde la noche de ayer, se reportaron fuertes lluvias en toda la ciudad de Caracas, una de las zonas afectadas fue la estación del Metro de Bellas Artes, estación que se inundó por decimoctava vez en el mes. La sorpresa ocurrió cuando varios usuarios que se desplazaban por el Metro vieron 3 toninas nadando. Expertos aseguran que las crecientes lluvias obligaron a las toninas a volver a su hábitat natural, las estaciones del Metro.

Ricardo Rodríguez, biólogo del Departamento de Investigación de Criaturas Marinas y Vendedores de Caramelos de Coco de la UCV, aseguró que la existencia de toninas en el Metro de Caracas “no deberían agarrarnos por sorpresa”. “La especie Inia Geoffrensis, también conocida como tonina, no solo pertenece al Amazonas; como las guacamayas o la familia de Liborio Guarulla. De hecho, existen historias de que una persona, según de apellido Linares, un día se levantó y dijo ‘¿y si me llevo a una tonina para mi piscina de mi casa en los Palos Grandes?’. Luego de la importación irresponsable de esta especie a la Gran Ciudad un día las toninas agarraron un carrito hasta Chacaíto, se soltaron en el Metro de Caracas, desde entonces viven ahí pero no se han dejado ver, hasta el día de hoy, que finalmente hacen suyo lo que se les quitó desde hace años”, finalizó Rodríguez entre lágrimas mientras una de las toninas le vendía un Fresipop vencido a Bs. 500.000