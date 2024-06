DJ acude al departamento de desaparecidos de la policía nacional para saber dónde están las mujeres solteras

Esta mañana, un DJ autoproclamado como “El Sultán de las Minitecas” Gregorio Marcano, mejor conocido por su nombre artístico DJ xXRetroChanga69Xx, acudió al departamento de desaparecidos en la oficina de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el municipio Chacao para solicitar información que lo pueda ayudar en su búsqueda por dar con el paradero de las mujeres solteras.

Marcano, quien es experto mezclando merenguetón con electrovallenato acústico, aseguró que no se detendrá hasta encontrar a todas y cada una de las mujeres solteras en el municipio: “Lo pregunté la semana pasada la discoteca, lo pregunté la semana pasada mezclando en unos quince años y lo pregunto aquí, hoy frente a la policía, ¿¡donde están las mujeres solteras!? Ya basta de que se escondan, no importa si tienen cincuenta años, son mamás luchonas o sus novios aún no saben que se sienten solteras por dentro, ustedes merecen ser libres y vivir su vida sin prejuicios. Como dijo Francisco de Miranda antes de inventar la palabra totona, ‘que rico lo rico’, así que reportense, princesitas”, explicó ante los medios Marcano, quien evidentemente lleva años sin hacer el amor.