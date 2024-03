Denuncian presencia del tren de Aragua en Estación Espacial Internacional

Esta mañana, los astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) experimentaron momentos de tensión al detectar la presencia de un intruso en la estación modular, que lograron identificar como un miembro del Tren de Aragua. Informaron inmediatamente a Houston, el código para la base de la NASA en Caripito, quienes aconsejaron mantener la calma y esperar instrucciones.

Nuestro pasante subpagado logró tomar declaraciones de Anderson Smith, líder de la misión espacial con el que pudo hablar gracias a su celular Movilnet: «Esto solía ser un lugar pacífico, tranquilo y desolador pero desde que el Tren de Aragua llegó, las extorsiones se han disparado de manera alarmante acá en el espacio. Ahora me veo obligado a entregar una vacuna junto con mis paquetes de pasta alfredo líquida espacial, porque temo las posibles represalias si no lo hago. La situación está completamente fuera de control, tienen a Wall-E como rehén en la parte trasera y lanzaron miguelitos galácticos a un satélite por no cumplir con el pago de la vacuna. Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que intervengan y restablezcan el orden. Me han advertido que, de no seguir pagando, me trasladarán al Call Center que tienen en la luna para estafar a las personas», declaró Smith desde la nueva sede del Tren de Aragua en el espacio.