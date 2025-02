Capriles asegura que perdió las presidenciales de 2013 por culpa de las sanciones criminales

El exgobernador de Miranda e imitador profesional de Henri Falcón, Henrique Capriles Radonski, explicó esta mañana a través de un live en TikTok que la verdadera razón por la que perdió las elecciones presidenciales de 2012 y, posteriormente, las de 2013 fue debido a las sanciones criminales impuestas por “el gobierno fascista” de los Estados Unidos.

“Gracias por las 7 rosas, Josefina Giraldo, te mando un abrazo revolucionario”, aseguró Capriles al inicio del fragmento de video que obligamos a nuestro pasante subpagado a transcribir a mano. “Como les iba diciendo, señores, hoy vamos a hablar clarito, como siempre lo hemos hecho. Muchos comentarios me están preguntando qué pasó en 2013, que por qué no se logró el cambio en ese momento. Y yo les voy a decir algo: esa elección la peleamos con todo, la ganamos en la calle, la ganamos en las urnas y la ganamos en las ollas, pero nos enfrentamos a una realidad muy dura. Porque, ¿qué pasó después? Vinieron las sanciones criminales, hermano, que atacaron al pueblo revolucionario de Venezuela. Y eso afectó todo, afectó la economía, afectó la posibilidad de que pudiéramos comprar más cacerolas u organizar yogazos por la libertad. Yo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo: el cambio en Venezuela tiene que ser por la vía democrática, por el voto, que es tan secreto que solo el CNE sabe los resultados legales, no por bloqueos imperialistas orquestados por la oligarquía yankee ni por medidas que al final solo terminan castigando al que menos tiene. Pero bueno, seguimos en la lucha, rodilla en tierra, camarada”, concluyó Capriles, quien logró recaudar 0.78 céntimos gracias a los regalos del live.