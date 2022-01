Chama pro-choice confunde grupo de pañoletas verdes y termina en pandilla dominicana

La joven Carla Fernández, quien se define a sí misma como simpatizante del movimiento “pro-choice” por el derecho al aborto, confundió este miércoles a un grupo que usaba las típicas pañoletas verdes de este movimiento y terminó como integrante de una peligrosa pandilla dominicana.

Nuestro pasante subpagado conversó con Fernández, quien gracias a esta inscripción comenzó a ser conocida como “Pollina Cortada”: “Yo llegué acá pensando que me iba a encontrar con hermanas de lucha, pero me encontré con estos panas y la verdad es que no me arrepiento, porque además de ser tremendos gángsters también están a favor del derecho al aborto”, fue parte de la declaración de la señorita Cortada, que mientras prendía un cigarrito y cargaba su Glock, agregó: “Ellos me enseñaron muchas cosas sobre defensa personal, yo les enseñé lo importante que es el movimiento feminista; ellos siguen matando gente pero por lo menos tienen los conceptos claros, así que puedo decir que todos ganamos”, finalizó Cortada mientras contaba billetes de $100 con música de Arca de fondo.

Suscríbete a nuestro Patreon y obtén la satisfacción de usar ese dinero para apoyar la comedia, el periodismo independiente y no una flor de la abundancia.