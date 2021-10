Testaferros ondean sus chemises Gucci a media asta en solidaridad con Alex Saab

El día de hoy, miles de testaferros en todo el país se reunieron en un conocido restaurant de Las Mercedes para declararse en duelo activo por la extradición de su coworker Alex Saab; por esta razón anunciaron con mucho dolor que, en solidaridad con él, ondearán a media asta sus chemises Gucci —Gucci de verdad, no como las que nosotros compramos en El Cementerio—.

Disfrazado de mesonero, enviamos a nuestro pasante subpagado hasta el lugar de los hechos para conversar con uno de los testaferros, Armando Bianchi, quien ese momento estaba bajando los precios de la Nutella en su bodegón para honrar a Saab: “Esto no es una extradición, hermanito; es un secuestro, es el uso de la Justicia para dañar la reputación de un buen hombre que ha dado el 100%, ¡qué digo el 100%, el 200%! por Venezuela. Por eso tomamos esta medida, quizás muchos crean que es radical, pero lo hacemos desde el corazón, pues: vamos a ondear a media asta nuestras chemises Gucci. Que el mundo sepa nuestra tristeza y nuestro espíritu solidario con esa pobre víctima de la ambición imperialista. Nuestro hermano Saab es un hombre bueno, su único error fue hacer esa escala en Cabo Verde. Si no fuese por eso estaría aquí con nosotros, pidiendo ese vino de 1.000 dólares la botella que tanto le gusta, y capaz hasta brindando. ¡Qué dolor! ¡Qué gran pérdida! En fin, nosotros seguiremos trabajando porque la maquinaria no puede parar, pero en reflejo de nuestro ánimo decaído, anunciamos que el bodegón del compañero aquí presente será rebautizado como “Saab”, aquí en Las Mercedes, va a tener 10 pisos y todos con su cara, pero con las cejas sacadas porque asusta a la gente”, finalizó Bianchi mientras rompía su pasaporte para evitar que le pasara lo mismo.