Señor convencido que mafia italiana de Nueva York la fundó un venezolano

Todas las semanas cientos de venezolanos critican en redes sociales la conducta de sus compatriotas migrantes basando sus opiniones en videos sin contexto que les envió una tía por Whatsapp. Como es el caso de Eduardo León, un señor de 57 años que jamás ha viajado a Estados Unidos, sin embargo, está convencido que la ‘La Familia Gambino’ famosa mafia italiana de Nueva York la fundó un venezolano emigrado por el Paso del Darién.

“Es que los venezolanos de verdad somos una plaga, ¿ah? Los neoyorquinos no conocían el crimen hasta que llegamos allá”, aseguró León, cuyo conocimiento sobre la capital del mundo viene de ver El Diablo Viste A La Moda por TNT. “Esos que llegan por el Darién no quieren trabajar, puro viviendo en un refugio en vez de comprarse una casa como hacen todos los venezolanos de bien con el dinero de PDVSA. En estos días me pasaron un video que me dejó horrorizado, ¡estaban bailando en la calle!, quedé loco. De paso la otra tarde vi que hablaron en la televisión que hablaron de la mafia italiana esa, la Familia Gambino, coño qué vergüenza me dio, vale. Esa vaina la fundó un venezolano que cruzó la selva por allá hace como 100 años. Esos guerreros del Darién llenando el paraíso de concreto con nuestra viveza criolla y marginalidad, ¿ah? Una falta de respeto absoluta a esa hermosa ciudad americana donde hasta las ratas llevan puesto su liquiliqui bien planchadito, pues. Deberían deportar a toda esa gente por atreverse a humillar tal patrimonio de la humanidad comiéndose una arepa en la calle, se merecen el chavismo pues, así te lo digo”, concluyó León, quien votó por Chavez en todas las elecciones que pudo.