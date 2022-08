Diosdado obliga a Juanes a cantar “La Chemise Roja”

El presidente del grupo de Facebook “Mazos Venezuela Tuning Full Equipo”, Diosdado Cabello, anunció durante su programa “Con El Mazo Dando” que si el cantante colombiano Juanes quería hacer un concierto en Caracas tendría que cambiar la letra de La Camisa Negra por una que dijera “la chemise roja”, para así elevar el espíritu de sus compatriotas del partido que andan un poco tristes desde que se enteraron que Diosdado ganaba mucho más que ellos.

Luego de la sección favorita de su programa “Adivina el preso político”, Diosdado pidió poner música de guerra mientras afilaba un hacha y hablaba a cámara. “Mire, Juanes, yo sé que tú tienes vínculos con Álvaro Uribe, Osama Bin Laden, el contador de Shakira y el imperial Mickey Mouse, pero eso no lo van a encontrar en internet porque lo acabo de inventar. Sin embargo, aquí no vas a venir a decir tus opiniones políticas, ¿qué tu crees, chico?, ¿que esto es una democracia? Me haces el favor y cuando estes en el estacionamiento del CCCT solo canta un remix que se llame La Chemise Roja, esa que empieza así: ‘Tengo, tengo la chemise rojita, porque sino el SEBIN me ma…’ Bueno, ya tu sabes como es”, concluyó el presentador de televisión antes de pasar a la próxima sección de su programa: ¿Quién quiere ser testaferro?