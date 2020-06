Maduro entrega coronavirus a PDVSA para bajar su producción

A pesar de las medidas de flexibilización ¿acatadas? por los venezolanos, el número de casos de contagios sigue aumentando. Para “ponerle un para’o” a los infectados, Nicolás Maduro anunció esta tarde en rueda de prensa que le entregará el control total del coronavirus a PDVSA, confiando en que al ponerla en sus manos, al igual que con la producción petrolera, pronto los números tenderán a cero.

Oscar Ramírez, trabajador de la única refinería funcional que le queda a Venezuela, nos ofreció sus comentarios: “Mira, ‘mano, yo no me esperaba que esto pasara. Con todo lo que está pasando en el país, que no estamos haciendo la gasolina o sacando el petróleo —no sé qué pasa realmente, no nos quieren decir— lo que menos necesitábamos es que nos pasaran el coroto este del virus a nosotros. ¿Qué vamos a saber nosotros de cuidar un virus? ¿O es que hay que matarlo? No sé, tampoco nos quieren decir. El punto es que nosotros apenas podemos producir alguito y ahora quieren que… ¡aaaaaaah, ya entendí, ok! ¡Claro! Como no producimos lo que nos toca, tampoco podríamos producir lo que no nos toca. Bien cómico. Gracioso el señor Maduro. Un bonche. Ya vas a ver cómo nos vamos a encargar de la pandemia, ya verás”, concluyó Ramírez con un tono malvado que espantó a nuestro pasante y que habría encendido una alarma en el SEBIN si no estuvieran sufriendo de un apagón.