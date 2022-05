Oposición optimista de que esta vez tendrán HBO Max durante las negociaciones en México

En una rueda de prensa llevada a cabo este miércoles en un callejón oscuro del centro de Caracas, la oposición desmintió no haber llegado a nada en la última ronda de negociaciones que se llevó a cabo en México en el pasado reciente. Gerardo Blyde, político ¿opositor? aseguró que en la última fecha negociaron un viaje a Cancún y lo consiguieron; también aseguró que en estas nuevas negociaciones tampoco perderán el tiempo porque esperan obtener la liberación de por lo menos 3 membresías familiares de HBO Max.

“Estimados y estimadas, la oposición está más unida que nunca y en búsqueda de generar el bienestar que tanto exige nuestro país; pero primero lo primero, suelten esas cuentas de HBO Max que me hace falta ver la última temporada de «Succession»”, aseguró Blyde, mientras decía que si no era “mucho pedir” que las cuentas fuesen gringas y no latinas para evitar que quiten series de la lista: “La gente está muy susceptible últimamente. Que yo le haya dado la mano a Jorge Rodríguez no quiere decir nada contundente, no quiere decir por ejemplo que me haya bajado una botella de ron completa con él y ahora seamos íntimos amigos… ¿y si así hubiera sido qué? Hay que ver la imagen completa, buscar las soluciones que de verdad piden nuestros políticos, perdón, nuestro país”, finalizó Blyde mientras le sugería a Rodríguez descargarse Call of Duty para unas partiditas en plena “negociación”.