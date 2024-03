Morgue del CICPC no recibirá cadáveres en shorts ni cholas

Esta mañana, agentes del Cuerpo de Investigaciones de Clase, Personalidad, Elegancia y Carácter (CICPC), informaron a los diversos medios de comunicación que no aceptará cadáveres que incumplan con el riguroso código de vestimenta establecido por la morgue de Bello Monte. Explicaron que todos los cuerpos se deben ajustar al reglamento correspondiente para poder ingresar a las instalaciones y así garantizar el respeto a la institución.

Eduardo López, comisario adjunto al departamento de estilismo del CICPC, ofreció detalles de la normativa a los medios: “En este recinto no aceptamos occisos que vengan vestidos de tipo niche, lo cual supondría un insulto a este altamente respetado cuerpo forense. Por tal motivo per sé, queda determinantemente prohibido el ingreso de muertos que porten vestimentas del tipo shorts, cholas, franelillas, pelos pintados, piercing, tatuajes, pantalón tubito, zapatos del tipo deportivo, boxers rotos, y ropa de Traki como tal. Mejor dicho, o en resumidas cuentas, díganle a sus familiares que les pongan un traje antes de asistir a nuestras instalaciones, de lo contrario no podrán ingresar como tal. Además, tampoco serán permitidas heridas del tipo tiro por arma de fuego, puñalada o asfixia autoerótica por ser consideradas del tipo niche como tal. Están advertidos, como tal”, explicó López, mientras le negaba entrada a un cadáver por mezclar un outfit de estampados con cuadros.