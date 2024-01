Ministro de Trabajo recomienda a los que están pelando que ganen sueldo de ministro

Francisco Torrealba, el ministro de Trabajo del gobierno chavista, aconsejó a todos aquellos que atraviesan una difícil situación económica que simplemente busquen ganar el sueldo de ministro y dejen de andar por ahí generando lástima. Estos comentarios del funcionario surgieron después de que Nicolás Maduro anunciara el bono «bistec de mango» para aquellos que perciben el sueldo mínimo.

El salario mínimo continúa fijado en 130 bolívares, lo que llevó a Torrealba a pensar que aún está en un programa de cámaras ocultas: «Jajaja, sí, claro, 130 bolos es lo que yo uso como pañuelo para sonarme la nariz. Es imposible que alguien gane tan poco. Si eso fuera verdad, el venezolano promedio no podría tener un helicóptero o una 4Runner del año, como todos tenemos. Aquí en Venezuela, nadie pasa hambre. Te lo digo yo, que he recorrido cada rincón del país: La Lagunita, Las Mercedes, Lechería, la parte de Valencia donde no hay gente fea y muchos lugares más. Además, ¿qué prefieren, un tiro en la rodilla o un consejo millonario? Pues, se llevan las dos. El consejo es que no sean pobres y ya. El que no hace dinero en Venezuela es porque no quiere», concluyó el alto funcionario antes de enviar a nuestro pasante subpagado a un CDI para que le infecten bien la herida.