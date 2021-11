Llegada de Spotify a Venezuela logra ruptura de relación entre peluquerías y HTV

El servicio de música y podcasts vía streaming, Spotify, agregó este martes a Venezuela —junto con Siria, Zimbabwe y uno que otra nación en desgracia— a su lista de países con acceso a la biblioteca de canciones y contenidos. Lo que podría ser una buena noticia para millones de usuarios, representó la ruptura de una de las relaciones comerciales más longevas del mundo empresarial como lo era el vínculo del prestigioso gremio de peluquerías UNISEX y HTV, el canal de videos musicales especializado en audiencia que todavía escucha Ricardo Arjona en 2021.

Domingo Malmierca, director de HTV y responsable #1 de que en HTV siga apareciendo el vídeo de “La Boda” de Aventura, compartió unas palabras sobre la repentina separación de su empresa con las peluquerías: “Es lamentable para nosotros aceptar que nuestro modelo de negocio pasó a estar obsoleto para un gremio al que apoyamos con tanto entretenimiento y videos de Chyno y Nacho. Sin embargo, al igual que el perreo si no te tengo, esto se acabó y no hay más si no de hablar de lo orgullosos que nos sentimos de contribuir a que cientas de clientas disfrutaran de un buen secado mientras en las pantallas de algún televisor culón de 18 pulgadas montado en una base aérea, vieran a Romeo Santos menearse mientras relataba alguna canción sobre hacer el amor con la esposa de alguien más. De todas formas, sé que algunas peluquerías van a seguir la tradición de HTV porque HTV, se pone bueno”, aseguraba Malmierca, el último y único empleado que tiene HTV en estos momentos.