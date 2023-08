Conviasa reactiva los vuelos Caracas-Donde caiga

Con el propósito de seguir ofreciendo el peor servicio posible, la aerolínea y línea de busetas venezolana, Conviasa, anunció esta mañana su nueva ruta Caracas-Donde caiga-Caracas, la cuál le ofrecerá una opción más aventurera para los turistas. Sin opción para llevar equipaje, sin asientos y sin destino en particular, los pasajeros podrán conocer el mundo.

Ramón Araguayan, administrador del grupo de WhatsApp “Los Conviasos” y director de la aerolínea, explicó en mayor detalle la medida: “Ya vamos a dejarnos de mentira, la gente que está comprando pasaje con nosotros no tiene plata y que para andar vacacionando en España, si los dejamos botados tres días en el aeropuerto ¿qué van a hacer? Esperar porque no tienen para comprar otro pasaje. Es por eso que decidimos ahorrarnos cualquier malentendido y vender el pasaje con total honestidad, el vuelo es a donde caiga y cuando caiga, y si se cae en el aire ya ese es problema de los pasajeros. No nos hacemos responsables. Por supuesto, para ofrecerle un precio más competitivo aún a nuestros clientes, los cuales empiezan desde $2.500 el pasaje, decidimos quitar todas las sillas del avión para poder meter más gente, y prohibimos el equipaje para equilibrar pesos. ¿No se la dan de mochileros pues? Aprovechen, así aprenden a darle valor a la ropa y dejan ese sedentarismo que tienen”.