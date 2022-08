Estadounidenses combaten la inflación comprando dólares con sus dólares

La guerra en Ucrania no solo causa estragos en Europa, también las economías de las grandes potencias del mundo como EEUU, Canadá y Perú se han visto fuertemente afectadas. El conflicto bélico no solo se libra en el campo de batalla, sino también en los monederos de los estadounidenses, quienes ante la creciente inflación que roza el 10%, han optado por cambiar sus USD a dólares americanos y así proteger su dinero de la inflación.

Ibuprofeno Rivas, un maracucho residente en Austin, Texas, se comunicó vía telefónica con la prestigiosa mesa de redacción de El Chigüire Bipolar para comentar las estrategias económicas de su nuevo hogar: “Estos gringos andan más locos que una ex novia preñada, y yo también porque a mi la inflación no me va a volver a joder, nojoda. Aquí en Texas hay colas larguísimas de gente que quiere cambiar sus dólares por unos bidens, lechugas y trumps. Es que ya en el gobierno de aquí no se puede confiar, pero sí en los consejos de los venezolanos que ya sabemos como es la verga”, afirmó Rivas mientras se ponía sus mejores leggins para irse a hacer la cola en el Walmart más cercano.