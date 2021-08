Maduro pide negociar directamente con el presidente de los Estados Unidos, Morgan Freeman

Luego de ver la película “Impacto Profundo” por primera vez este fin de semana, el mandatario Nicolás Maduro exigió negociar directamente con Morgan Freeman, con el convencimiento de que este es el verdadero presidente de Estados Unidos, para pedirle que por favor le desbloquee la cuenta de Amazon y enviarle a cambio otro sobrino de Cilia Flores.

“Compañeros y compañeras, yo sé que el día de hoy estamos reunidos para hablar de otras cosas, pero este fin de semana me vi un peliculón, no recuerdo el nombre pero era algo con impacto, un pacto, compacto, algo así, y vi el papel que hizo el muchacho este, Morgan Freeman; les digo algo, ese es el verdadero presidente de Estados Unidos”, fueron algunas de las palabras de Maduro mientras Cilia tapaba el micrófono con la mano para explicarle que ese “muchacho” ya tiene 84 años. “A mí me impresionó el discurso que usó y las palabras, muy bonito, ¿verdac? Hasta en una parte me coloqué sensible… ¿se dice poner?, bueno, me puse sensible pues, y aquí aprovecho y le digo a mi amigo Freeman, Morgan. Hermano, vamos a reunirnos, vamos a resolver nuestros problemas como adultos, yo con la extrema derecha de Joe Biden oliviarodrigocista no quiero nada, hago una propuesta para sentarnos en una mesa con Morgan Freeman y así hablamos de lo buen actor y presidente que es”, finalizó Maduro, mientras sufría un choque mental al darse cuenta de que Anthony Hopkins también fue presidente de Estados Unidos.