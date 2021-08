iPhone llora sangre luego de que le metieran un chip Movilnet

Este martes una desgracia inevitable ocurrió cuando Julián Freites, joven que reside en Maracay, estado Aragua, tomó su chip Movilnet y lo introdujo en su nuevo iPhone 8; segundos después de realizar este acto atroz, el iPhone empezó a soltar lágrimas de sangre y luego se autodestruyó por exceso de comunismo.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a Maracay, donde hizo un transbordo a una camionetica llamada “100% Cuyagua” para poder llegar a casa de la familia Freites para entrevistar a Julián sobre lo sucedido con su iPhone. Mientras su mamá lo regañaba por haber metido su teléfono en bolsa con arroz, nos dio su impresión sobre lo sucedido: “Yo ya estaba listo para dejar de decir ‘pásame mi teléfono’ para empezar a decir ‘pásame mi iPhone’, pero lamentablemente no se pudo, mano. Estoy devastado. No sabía que un chip Movilnet podía dañarlo, de paso ese chip no era mío mano, era de mi papá y era para probarlo solamente; lo peor es que esa línea nadie la usa, solo se tiene ahí porque llegan los mensajes del banco, porque pa’ más nada sirve esa vaina. ¿Ahora quién me repone a mí el iPhone? En Movilnet no contestan llamadas desde que lo expropiaron, en estos días me metí en la página y hay planes y que ‘Plan Socialista Unido’ y ahí entendí porque se me jodió para siempre el teléfono, ya veré como venderlo por Mercadolibre, creo que pondré que las lágrimas de sangre las vertió la mismísima virgen María para ver si no pierdo todo, a ver si logro ganarme alguito”, finalizó Freites, mientras lloraba a escondidas por la pérdida de su iPhone.