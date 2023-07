Doctora Juguetes destituida por ocultar su título de médico integral comunitario

Esta tarde ocurrió un trágico hecho que conmocionó a la comunidad médica y de consejos comunales por igual. La aclamada Doctora Juguetes, famosa por su programa de televisión, su buen trato con los juguetes y su revolucionario tratamiento a base de té de jengibre para curar la tuberculosis, fue destituida de su cargo como directora del Hospital Universitario de Caracas tras descubrirse que todo este tiempo ejerció con título de médico integral comunitario.

Mientras era escoltada fuera de las instalaciones del hospital por miembros de la Guardia Nacional, la ex-doctora se acercó a los medios para defenderse: “Ay no mi amor, a mí en mi casa me enseñaron que título es título, y ese título a mí no me lo puede quitar nadie. Este acto autoritario es una completa injusticia, yo hice mi curso de 6 horas en la UNEFA donde me impartieron todos los conocimientos médicos como tal y me gradué con honores de mi sección porque fui la única que supo la diferencia entre ibuprofeno y cianuro, ¿acaso ya nadie valora eso? Soy una Médico Integral Comunitario de la República, he atendido a cientos de pacientes, que en paz descansen, así como miles de peluches que he curado con un buen baño de mistolin en la lavadora, he amputado decenas de extremidades por picaduras de zancudo ¿y así es como me pagan? Desgraciados, malagradecidos, hipócritas, ya van a ver que le voy a decir a Barbie que no los deje ir a ver ningúna película para que aprendan por clasistas y envidiosos”, finalizó la señora Juguetes, mientras un Max-Steel la venía a buscar en su Yamaha.