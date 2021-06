PONIENDO CARABOBO BONITO: Lacava le pegó luces LED a esta tubería rota

En un supremo acto de compromiso completamente desinteresado con su estado, esta tarde el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, llevó a cabo un acto presencial sin precedentes en la historia de Puerto Cabello para celebrar la instalación de luces LED a una tubería rota en una de las grandes vías de esta ciudad.

“No veo absolutamente ninguna razón por la cual nuestra hermosa Carabobo tenga que verse fea”, aseguró Lacava, mientras se ponía unos dientes de Drácula de plástico. “Serán los otros estados que están vueltos ñoña, por eso dicen que el interior es horrible. Eso es que no han venido a visitar la hermosura y perfección que es mi Puerto Cabello. Yo le pongo todo mi Dracu-amor a todos los proyectos para hacer mi Carabobo un lugar ideal para todos los venezolanos. Miren acá, pues. Hoy mismo inauguramos un proyecto de una instalación del tipo lumínico y tecnológico a una fuente de vital líquido que estaba averiada. Nuestro gran Dracu-equipo instaló 10 luces LED en los alrededores de esa Dracu-tubería para que los ciudadanos no caigan en el hueco y para brindarle a la calle más felicidad y vida con los hermosos colores que salen de las LED. ¡Ahí está el símbolo de mis esfuerzos y compromisos con mi hermosa Carabobo!” exclamó Lacava, quien ignoraba que no había llegado agua potable al estado en 17 días mientras se montaba en su Limo-Drácula.