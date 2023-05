Policía Anticorrupción detiene restaurante flotante para que atienda a su clientela en la cárcel

La Policía Nacional Contra la Corrupción –sí, existe– se llevó detenido al lujoso y excéntrico restaurante flotante que hasta hace poco ofrecía suspender por las alturas a los enchufados que estuvieran dispuestos a pagar platillos mediocres a precios exorbitantes. El local permanecerá preso en el Helicoide debido a la presunta vinculación del local gastronómico con hechos de corrupción y porque toda su clientela que también está presa por corrupción extraña comer ahí.

Conversamos con el Greyver Pérez, funcionario de la Policía Nacional contra la Corrupción, quien nos explicó lo sucedido: “Primero que nada, muy buenos días mi estimado ciudadano del tipo roedor, del tipo chigüire como tal. En segundo lugar que nada, este operativo se llevó a cabo como tal debido a los que te me vendrían siendo las implicaciones de este restaurante del tipo oscilante insumergible. Como podrás observar, lo que te me vendrían siendo los comensales del tipo enchufado procedían a sentarse en estas sillas del tipo gamer, de las cuales procederé a llevarme dos para mi casa y que son un claro indicativo del excesivo poder económico ilegal que poseía este establecimiento, además de que sus dueños son presuntos testaferros como tal. Debido a los hechos aquí expuestos, vamos a proceder con el procedimiento de decomisar estas instalaciones como tal y transportarlas a lo que te me vendría siendo el Helicoide, donde reanudará sus operaciones para atender a toda su clientela del tipo imputado criminal, para que por ende puedan disfrutar de exquisitos galletas de soda trufadas desde las alturas una vez más”, concluyó el funcionario Pérez, mientras metía una bombona de gas del restaurante en su carro.