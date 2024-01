Pensionado se abre OnlyFans

Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno de Maduro, anunció un aumento de 25 dólares en el ingreso mínimo indexado para los pensionados, una cantidad igual a la que debía el pensionado Orlando Sánchez de 69 años para pagar el servicio de internet, lo que le permitió abrir su cuenta de OnlyFans y empezar a generar ingresos dignos.

Mientras se ponía unos securezza de cuero el sexagenario aprovechaba la atención de la prensa para publicitar su emprendimiento: “Ayer aumentaron 25 lechugas la pensión, y en vez de gastarlo en medicinas o en el taxi para ir a comprar las medicinas, decidí invertir y pagar el internet, con el que descubrí esta broma que se llama OnlyFans, que es básicamente como un Facebook pero del bicho y de paso me pagan, y pensar que yo hacía esto de gratis en el asilo. Es la única forma de mantener un ingreso decente a mi edad, y la verdad es que mostrar mis partes por dinero no me da pena, pena me daría ser miliciano. Así que si me quieren ver el que te conté búsquenme como Pérez_GIMEnez69 en mi paginita azul y no olviden dejarme una propina que el gobierno tiene que traer a Anuel otra vez y no le alcanza para darme una pensión decente”, aseguró Sánchez mientras vertía jugo de lechosa sobre sus tetillas.