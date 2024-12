Maduro acusa a la constitución de conspirar para derrocarlo

El actor intelectual de la merengada de mayonesa, Nicolás Maduro, responsabilizó a la constitución venezolana de ser un “libro satánico de Elon Musk”, y la acusó de llevar a cabo un plan para derrocar la revolución socialista comunista antiimperialista antiadherente Pro Max que él lidera, por lo que ordenó su captura inmediata y su traslado al Helicoide.

En un acto transmitido por el Xiaomi de VTV, el líder oficialista expresó: “¿Acaso no lo ven?, todo lo que hago o digo tiene en contra a la constitución, es como si la tuviera agarrada conmigo. Pero no voy a caer en tu juego, constitución fascista, hoy mismo te mando la operación Tun Tun a tu casa para que te den una pela y te conecten una batería de carro a la carátula para que no sigas prohibiendome cosas. Es que no puede ser, todo lo que hago tiene un artículo que lo prohíbe, que si robarme unas elecciones, hacer constituyentes sin consultar y hasta lo de pedirle visa a los venezolanos que quieran entrar a Venezuela, ¡ya me tienen arrecho ya! Si no frenamos a la constitución el día de mañana va a ser ilegal usar niños como prisioneros políticos, ¡constitución dictadora!”, concluyó Maduro antes de nombrar a la novela “Cincuenta Sombras de Grey”, como la nueva constitución de Venezuela.