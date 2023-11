“Si la Vinotinto califica voy al mundial” asegura chamo que no tiene plata, ni visa, ni ahorros, ni crédito de ningún tipo

Jorge López, uno de los miles de fanáticos Vinotinto que dejó de usar la camiseta de la selección como coleto tras recuperar la fe en estas eliminatorias sudamericanas, aseguró que de clasificar la Vinotinto definitivamente iría al mundial. Sin embargo, familiares y allegados no saben cómo va a lograrlo, puesto que no tiene dinero, visa, pasaporte y le debe $300 a su abuela.

Enviamos a nuestro pasante subpagado al pueblo de Valera, donde reside este joven de 37 años que aún le faltan 7 semestres para terminar la universidad, quién explicó: “Mano la cuestión no es si clasifican, es cuando clasifiquen porque hoy por hoy, Soteldo es como el Messi venezolano, pero sin las hormonas de crecimiento, y ese es el que nos va a llevar al mundial, papá. Es más te lo digo de una, me llegó el dato que Peñaranda está en rehabilitación para bajarle dos a las prepagos y venir a ayudar a la selección. Para apoyar a la remolacha mecánica no se necesita lo material, sólo la fe, por eso ya cuadré con una pana al que le debo como $700 y el me va a hacer la segunda con unos coyotes que me crucen por el Darién, una vez en Estados Unidos pido mi asilo relajado y le pago esa plata, y lo que le debo a mi abuela, y a un primo, y a un tío, y a otro pana mío”, continuó López, quien vendió la nevera y apostó el dinero a que la Vinotinto le ganaba 7-0 a Ecuador