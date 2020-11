Venezolano sufre infarto al pasar más de 5 minutos sin comparar otro país con Venezuela

El señor César Villamizar se encuentra internado actualmente en una sala de emergencias en el Hospital de Clínicas Caracas tras sufrir un ataque cardíaco provocado, según su médico tratando, por pasar exactamente cuatro minutos y veinte segundos sin comparar la crisis de Perú —o la de cualquier otro país del mundo— con los problemas de Venezuela. A pesar del cuadro, los doctores dieron un buen pronóstico.

La señora Adriana Gil de Villamizar, esposa de César y amante de las telenovelas, nos dio su versión personal sobre los momentos que precedieron al infarto: “Esto pasó el fin de semana, chico, ¡qué susto tan horrible! César se puso a revisar el Facebook y cayó en un video que puso el compadre en su perfil, los 20 mejores goles del año. Me imagino que se puso a verlo, por el silencio que hubo en la casa, y al escuché el trancazo contra el suelo; cuando volteo estaba César tirado ahí, pálido, casi transparente, con las manos en el pecho! Me lo traje volando para la clínica, y el doctor nos dijo eso, que el infarto se lo causó el mismo al pasar tanto tiempo sin comparar los problemas del mundo con los de Venezuela. ¡Qué susto Dios mío! ¡Este hombre me va a terminando causando un infarto a mí! Aquí entre nos, y que Dios y la Virgen me perdonen, porque sé que va a sonar horrible, pero yo necesitaba un descansito de tanta habladera. A cada rato era César dizque, ‘¿viste las noticias, Adriana? Está fea fea la cosa allá en Perú, pero no peor que en Venezuela’ y después se ponía a hablar del golpe de Chávez. El otro día era ‘¿viste el ataque terrorista en Viena? Eso no fue nada comparado a las tortas de Perez Jimenez, el que hizo las autopistas del país’. A cada ratico el mismo tiquitiqui, chico. Mira, en otros países también se puede estar mal, vale. Yo sé que estamos en un foso oscuro, horrible y sin salida, llamado Venezuela, pero caramba. Hay que ser optimistas. ¿Sabes dónde está fea la cosa? Coño, vale, por allá por… ay, ¿cómo se me va a olvidar? Uno de estos países árabes de por allá del Medio Oriente… Que son musulmanes, vale… Como que es Siria, Líbano, algo de eso. Eso sí está feo por allá; pero que no me escuche César porque se despierta para comparar las elecciones gringas con las de acá”, dijo la señora Adriana, momentos antes de que, efectivamente, su esposo se despertara para hablar de las elecciones del 2013.