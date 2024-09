Erik Prince adelanta Día de los Inocentes

El ex-militar, furry y fundador de la empresa militar Academi, Erik Prince, anunció que el día de los inocentes comenzará el 16 de septiembre en Venezuela como lección para enseñarle a los venezolanos a no creer todo lo que ven en internet. Esto luego de la creación de la página Yacasivenezuela.com con un timer y un mensaje que prometía acabar con la dictadura, hacer valer el voto y poner un Starbucks de verdad en Plaza Venezuela.

Prince celebró la broma a través de su canal de YouTube Erik&Simonovis Pranks: “Hola a todos mis princelovers, aquí de vuelta con otro video más, hoy revelaremos qué hay detrás de la página yacasivenezuela.com, y es nada más ni nada menos que el adelanto del día de los inocentes. Tenían que ver la cara de asombro de una señora aquí en Doral cuando le dije, se puso roja y empezó a gritar como loca. La página en verdad es un link a la nueva merch del canal, pueden encontrar franelas, termos y llaveros con la frase ‘Alguien que me quiere mucho me advirtió que Erik Prince vende humo’, que buena vaina, vale, recuerden darle like, suscribirse y unirse al Patreon para ver más contenido exclusivo de cómo asustamos a Donald Trump echando tiros”, concluyó el ex-seal de los Estados Unidos antes de recibir un cholazo que vino volando directamente desde El Cafetal, Venezuela.