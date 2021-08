Gobierno pide a Freddy Guevara que deje la cama tendida por si regresa en unas semanas

Este domingo, fue liberado el político opositor Freddy Guevara, tras un mes encarcelado por motivos de “traición” y “terrorismo”. A pesar de su puesta en libertad, Diosdado Cabello, segundo del chavismo y la única persona que podría patear a un cachorro, recomendó a Guevara que dejase su cama tendida y su cepillo de dientes en el baño de la celda por si el Sebin lo visita en las próximas semanas.

Cabello, mientras cumplía con su rutina de dejar pasar hambre a su mascota del Nintendogs, ofreció declaraciones a los medios: “Las cosas como son compañeros, su liberación no quiere decir que no va a volver para acá a pasarse su Full Day en una celda con todas las comodidades. Ese señor que por favor antes de salir deje su cama hecha como se la dejamos, que su cartón esté limpio y que el plato donde tiene la comida, el agua y hasta el baño esté totalmente aseado porque ustedes saben que siempre vuelven. De hecho esa celda tiene hasta su nombre enmarcado en la puerta, que no crea que nosotros somos como la embajada de Chile, seguro allá si hacía desastres y dejaba vasos en el cuarto. Y bueno, quizás a futuro ya podríamos ir pensando en hacer una puerta giratoria en el Helicoide, Ramo Verde y La Tumba, para que el ingreso y salida de los políticos de la extrema derecha ibaillanista sea más sencilla”, finalizó Cabello, mientras publicaba una de las celdas en Airbnb.