SOLIDARIO: Se le queman las arepas a Maduro y las ofrece como bono de la patria

En un acto gigantesco de solidaridad nunca antes vista, el mandatario Nicolás Maduro ofreció esta tarde en una rueda de prensa las diez arepas que se le quemaron en su merienda de media mañana como parte del nuevo Bono Arepero de la Patria, título que le puso en el mismo instante.

En la declaración —que nuestro pasante memorizó al caletre porque así se lo pedimos, sin ninguna razón en particular— Maduro anunció que las diez arepas quemadas serán cortadas en 30 millones de pedacitos para que ningún venezolano se quede sin su bono: “Miren aquí mismo, ah. Aquí en mis propias manos trabajadoras, obreras y de chef, ah. ¿Qué ven acá? ¡Una arepa! Así es. Una arepa igualita a las que hacían a Simón Bolívar, ¡idénticas! Hasta con el quemaíto del budare. Como presidente de esta mismísima tierra bolivariana que nos dejaron, no puedo quedarme yo solito con estas diez arepas quemadas. Por eso hoy mismo, en este instante, estoy aprobando el nuevo Bono Arepero de la Patria. Para que cada familia tenga su pedacito de arepa quemada por mí mismo, en honor a Simón Bolívar. No quedará ningún venezolano ni venezolana sin su pedacito de arepa. Los escuálidos jamás podrán quemar arepas como yo. ¡Viva Bolívar!” gritó Maduro, quien luego anunció que el bono se reduciría a 9 arepas y media porque no resistió y le metió un mordisco a una de las arepas quemadas.