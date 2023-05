Maestro aliviado de que Inteligencia Artificial por fin le va a quitar el trabajo

Después de 32 años de enseñar y cobrar en bolívares en la Universidad Central de Venezuela, el prestigioso profesor Juan Orozco Gilson tiene una sola esperanza: que la inteligencia artificial por fin le quite el trabajo. Así lo expresó esta tarde, con preocupación, el docente de Macroeconomía II y Metodología de la Investigación.

Gilson confesó que su trabajo como profesor universitario es solo una excusa para no dejar el cargo en manos de un bachiller inexperto. “La única razón por la que sigo dando clase es para que no metan a un recién graduado de bachiller aquí a dar clases debido a la falta de profesores”, aseguró, mientras se engrapaba un hueco en la camisa. Contó que su verdadero sustento proviene de vender chicha los fines de semana en Sabana Grande y de limpiar baños en la universidad. “Ser profesor es un hobby para educar a las futuras generaciones subpagadas y contarles mis traumas para no pagar terapia. El sueldo que cobro me alcanza para una arepa viuda y un vaso de agua mineral rendido con agua de tubo. Por eso rezo todos los días para que esa bendita inteligencia artificial me quite el trabajo, así no tengo que venir más a esta vaina a pasar calor de gratis, y los estudiantes tendrían una mejor educación”, concluyó, mientras le pedía a ChatGPT que le enseñara a rendir 3 bolívares para el resto del mes.