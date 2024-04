Baja el precio de la Cesta Básica luego de que le quitaran el jamón serrano

Seguro has escuchado de la cesta básica, pero desconoces qué es, y es que este es un grupo de consumibles básicos para la subsistencia está compuesta por productos de higiene, harinas, vegetales, huevos, carnes, suscripciones de Netflix y una pierna del mejor jamón serrano de la península ibérica, que recientemente fue sacado de la lista de la canasta básica, bajando el precio a tan solo $540 dólares americanos.

Según un informe del observatorio “Países que nos dan cosita”, Venezuela ubica su costo de vida cerca del de lugares con alta calidad de vida, como la estación espacial internacional, Mónaco o el Jardín del Edén. “Un hogar venezolano tiene que percibir exactamente un bojote de salarios mínimos para adquirir los productos básicos para no pasar hambre y no tener pecueca. Pero ahora, con la exclusión del jamón serrano de la lista, igual se necesita un rialero loco y eso que no estoy contando el colegio de mi hijo, el barbero, la gasolina, mi adicción al pádel y los regalos a mis amantes”, aseguró Cristofer Fagundez, presidente del observatorio antes de tener una crisis nerviosa y ofrecer servicios sexuales en los Roques para completar el alquiler.