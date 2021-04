Joven que entró a los Close Friends de Diosdado ahora guarda oscuro secreto que lo perseguirá el resto de su vida

Al igual que tener un problema con un santero, pertenecer a la lista de Close Friends de Diosdado sin duda te hace temer por tu vida. Este es el caso de Carlos Ceballos, un joven caraqueño que por lo que asumimos, fue un error, ahora ve las historias de Instagram privadas de Diosdado y quién tendrá que ocultar para siempre el horror que seguro existe dentro de esos pequeños fragmentos de video.

Ceballos, quien fue visitado por el demonio mensajero Azazel para avisarle que había entrado en la selecta e infernal lista de Close Friends, comentó a nuestra redacción como se siente ver la maldad más brutal encarnada en historia de Instagram: “No sé cómo pasó esto. Comenzando con que yo ni seguía a Diosdado en Instagram, ¿por qué lo seguiría si estudié en colegio católico y hasta hice la confirmación? Bueno, en fin. De un momento a otro me apareció la cara de Diosdado con el circulito verde alrededor y tuve que empezar a rezar los credos y padres nuestros todos los días esperando que no me pase nada. Quisiera decirte todo lo que he visto en las últimas 2 horas; el tipo se la pasa subiendo historias de cuando hace… o cuando… Es que no tiene sentido todo lo visceral y bárbaro de las cosas que he visto, si te las cuento no me crees, y eso es tomando en cuenta el contexto venezolano, ¡échale bolas! Es de inframundo lo que he visto. De verdad no sabes cuánto te quiero chismear, es que me estoy muriendo por contárselo a alguien, literalmente”, concluyó Ceballos, mientras su alma es succionada por cada segundo que veía una historia nueva.