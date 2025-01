Tía busca tu foto más asquerosa para felicitarte en tu cumpleaños

La señora Yajaira Ortega no deja de sorprender con las peores decisiones de relaciones públicas de su familia, y es que esta vez destruyó por completo la dignidad de su sobrino Guillermo Ortega felicitándolo por su cumpleaños a través de la historias de whatsapp con una imagen horrorosa de la víctima que lo dejará marcado de por vida.

Mientras merendaba 3 cajetillas de cigarros, Yajaira contaba con orgullo su reciente atrocidad en redes sociales: “Estoy feliz porque hoy cumple años mi sobrinito, ese Guillermo si está grande, todavía lo recuerdo de bebé que se la pasaba desnudo por la sala y ese piripicho chiquitico, parecía una verruguita. Pero bueno, ustedes saben que desde mi sexto divorcio la he tenido un poco ruda con el dinero, así que en vez de comprarle un regalo decidí montarle una historia de whatsapp donde sale bellísimo y le escribí ‘feliz cumpleaños guille, mi sobrino bello, saludos a la noviecita aunque me caía mejor la otra que tenías’ así en letras rosadas bien bonitas, él se quejó dizque salía feo pero a mi me parece que se ve bello con ese traje de comunión que le prestó su hermano que era 3 tallas más grande”, concluyó Yajaira quien iba a llevar una botella de whisky al cumpleaños pero se la bebió antes de salir.