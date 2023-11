Fuerza Vecinal se desintegra tras acalorada discusión en partido de pádel

El partido político y renombrado equipo de pádel conocido como Fuerza Vecinal perdió varios de sus más valiosos miembros el día de hoy luego de que una incesante discusión por un juego de su deporte favorito se saliera de control y dejara un saldo de más de 49 militantes picados.

Mientras reanimaban a uno de sus voceros regionales quien habría perdido la consciencia luego de escuchar a alguien llamar “cancha” a la pista de pádel, Wilmer Ruiz, uno de los pocos integrantes que se quedaron en el partido, habló a la prensa a través de un megáfono porque ya es una tradición en la institución vecina: “Vecinos de Chacao, Baruta, El Hatillo y demás zonas del país donde no te miran raro por usar chalequito, que no cunda el pánico por esta cuantiosa pérdida de voceros, concejales y alcaldes, era algo que eventualmente iba a pasar porque ya no aguantábamos esta situación, no se puede formar parte de Fuerza Vecinal teniendo una pala prestada, o peor aún, diciéndole raqueta. Por suerte, todavía tenemos el control de al menos 99667995599 canchas de pádel en el país, una cifra realmente baja para lo que estamos acostumbrados pero poco a poco iremos abriendo más para satisfacer la demanda. Tendremos que tomar medidas para recuperarnos de este suceso, así que a partir de ahora vamos a necesitar más colaboración de parte de los militantes porque la hora de juego está como en $40 y ya no nos damos abasto a pesar de ser los mismo dueños”, concluyó el portavoz de la tolda antes de que un grupo de tenistas de verdad le hicieran bullying.