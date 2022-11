Maduro pasa 7 días chupando un pendrive que confundió con un puff

En su búsqueda de adentrarse al mundo de los “pavos”, administrador del club de fans de Facebook “Yo también le echo arequipe a la empanada de cazón”, Nicolás Maduro, se compró un puff de mango con piña; medios extraoficiales revelaron que el mandatario alardeaba sobre su nueva adquisición en todas las reuniones, hasta que el día de hoy se le acercó Roque Valero y le comentó que en realidad se estaba chupando un pendrive sabor SanDisk todo este tiempo.

“Yo si decía, ah, que este puff me sabía a óxido con archivos de violación de DDHH”, fue parte de la declaración de Maduro, que mientras preguntaba si le podían hacer un puff con sabor a lágrimas de periodistas, agregó: “Cilita me dijo que eso no era un puff, pero ustedes saben como son las mujeres compañero, siempre quieren llevar la contraria. Gracias al compatriota de Roque, menos mal me corrigió porque pude haberme enfermado, pude haberme muerto ¿ustedes se imaginan? La derecha oligarca guaidocista, fascista y ayahuascista estaría disfrutando de este momento, pero no, aquí me encuentro firme, erecto y activo para seguir llevando este hermoso país”, finalizó Maduro mientras mandaba a encerrar a Roque Valero unos diitas por haberlo corregido.