Avistan a Pete Davidson agarrado de la mano con Maite Delgado

A pesar de tener la apariencia de ser el guitarrista de una banda de rock partidario del PSUV, Pete Davidson sorprende al mundo una y otra vez con sus parejas. Y es que tan sólo tres meses después terminar su relación con Kim Kardashian, el prestigioso equipo de farándula de El Chiguire Bipolar avistó al comediante junto a su nueva novia. Esta vez está saliendo con la presentadora, animadora, modelo, ex reina de belleza, dueño del corazón de todos los venezolanos y los ojos más penetrantes de la faz de la tierra, Maite Delgado, con quien fue visto agarrados de las manos en un juego de los Tiburones de la Guaira.

La pareja también fue vista por Olivel Castillo, un vendedor de cerveza del estadio, que nos contó su experiencia: “Chamo, yo estaba relajado vendiendo mis tostoncitos, mi cervecita, amenazando con puñal al que se ponga cómico pa’ pagar y de repente veo a la Maite con ese bicho feo pal’ coño y flaco, de paso. Yo dije y que: ‘bueno, será un sobrino de Maite’ pero después los vi agarraditos de la mano, abrazaditos. En fin, pa’ hablarte claro yo no sé quién es ese bicho, pero algo debe tener pa’ que le paren bola porque nojoda, yo no seré el carajo más bello del mundo, pero por lo menos no tengo esas ojeras ni los brazos llenos de garabatos. ¿Será por lo alto? Tu sabes lo que dicen de los altos, que tienen bien grande el corazón”, concluyó Castillo mientras sacaba el puñal para irle a cobrar a un cliente.