Guaidó anuncia el cese de la usurpación del televisor de la sala

El Presidente (E)² Juan Guaidó, retomó el liderazgo y la relevancia en su hogar, alcanzando por primera vez en la historia el tan esperado cese de la usurpación del televisor de la sala, que había sido retenido ilegalmente por años a manos de su cuñado. El presidente interino aseguró que seguirá en el cargo hasta el año 2030 y que puede que el próximo año lo dejarán negociar para ver un canal por más de 10 minutos.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a entrevistar al presidente interino, quién aprovechó para preguntar si de casualidad podía darle un cargo de pasante interino vitalicio y recoger las siguientes declaraciones: “Estamos aquí, en la sala de mi casa, en la que he sido saboteado durante años, donde no me permiten libertad plena a la hora de agarrar el control del televisor, una situación totalmente comparable con lo que se vive en Venezuela. Por eso propongo 3 medidas bases para lograr el cambio pleno en este hogar, el cese de la usurpación: ¡BASTA DE GREY’S ANATOMY! Todo el día esa bendita novela que tiene a todo el mundo llorando 4 veces por semana, se acabó. Como segundo paso tengo gobierno de transición, en el que evaluaremos cuál integrante de la familia es el más apto para tener el control del televisor sin volverse loco y por último tenemos elecc…”, finalizó Guaidó mientras era interrumpido por un largo bostezo de nuestro pasante subpagado.