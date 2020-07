Maduro picado porque no lo invitaron a fiesta donde se contagiaron Tareck y Diosdado

Durante los últimos días han salido a la luz pública noticias sobre casos positivos de coronavirus entre políticos del oficialismo. El incremento de estas informaciones ocasionó sospechas en el primer mandatario Nicolás Maduro, quien —de acuerdo a fuentes extraoficiales del palacio de Miraflores— estaría molesto y resentido por no haber sido invitado a una fiesta donde los funcionarios se habrían enfermado.

En otra cadena distribuida a través de Twitch a las 4 AM, Maduro aprovechó que habían 3 personas conectadas —su máximo histórico— para confesar las razones de su extraño comportamiento: “Mira, vale. Yo que tanto he hecho por la élite política de este país, ¿eh? Tantísimo que me he sentado en la mesa con grandes emprendedores y empresarios corruptos para que aquí todos ellos hicieran una platica, ¿verdad? Y ahora tan malagradecidos no me invitan a su fiestica. ¿Creían, acaso, que yo no me iba a enterar? ¿De verdad creyeron que no me iba a dar cuenta que los dos tuitearon que están enfermos con unos días de diferencia apenas? ¿Ah? Yo les tengo las notificaciones puestas. Bueno, se las puso Cilia porque yo no sé hacer eso. Ya se las van a ver conmigo. Jum”

Por su parte, el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, ofreció su versión de la historia: “Te voy a hablar claro. Sí hicimos una fiesta, y fue increíble. Pero no íbamos a invitar a Nicolás, porque las dos o tres últimas veces que lo hemos invitado no sé que le dio, pero se pone a hablar que si de socialismo y marchita a la gente, a esas fiestas la gente lo que va es pendiente de un whisky, una langosta y cuadrar unos negocios, no de esas conversaciones tan aburridas. ¡Tan bueno que era él antes, cuando uno se ponía a tomar un whisky normal y a cuadrar, y él se quedaba ahí callado, montándole cacería a los canapés y riéndose de cosas que no dan risa. Pero últimamente no sé qué le picó. Me gustaba más cuando iba a estas vainas sólo por la comida”, concluyó El Aissami, quien añadió que de haber sabido que se iba a picar no hubiera gastado el único tapabocas que tiene reuniéndose con él.