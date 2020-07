Ante imposibilidad de salir de El Valle, coronavirus compra apartamento de 3 habitaciones

Luego de que el Gobierno impusiera ayer barreras de concreto en las entradas de El Valle (urbanización ubicada al sur de Caracas) como medida preventiva ante el coronavirus, muchos habitantes de ese popular encontraron dificultades para trabajar. Entre ellos, el mismo coronavirus, quien al no poder salir como de costumbre a infectar a ciudadanos, decidió adaptarse y superar la situación comprando un apartamento que le costó “un ojo de la cara” para residir en la parroquia.

El coronavirus, quien acudió a la entrevista con un tapabocas puesto porque ha escuchado cuentos de nuestro pasante subpagado, nos comentó sobre su adquisición: “Bueno, me imagino que es lo que todo el mundo dice, adaptarse a la “nueva normalidad”. No era el mejor escenario para mí, pero como a muchos, esto los dejó varados y les arruinó muchos planes, así que me salió comprarme un apartamentico, en el sexto piso de aquel bloque, tres habitaciones. Me costó un ojo de la cara, pero es lo que había. Lo más triste es que yo estaba haciendo realidad mi sueño, que era viajar por el mundo, y aunque aún me faltaban muchos municipios por contagiar, lo estaba logrando. Pero ahora me tocó quedarme varado aquí. ¿Cómo hace uno, con esas barrerotas de concreto? Lo bueno es que me adapto rápido, ayudo a mi nueva comunidad, gracias a mí mucha gente de aquí de por la zona está matando tigritos, haciendo tapabocas. Pero yo juraba que los vecinos iban a ser más agradables conmigo después de esa segunda, pero no. Nadie me quiso aceptar en su casa, ninguna moto de delivery me quería llevar y ni siquiera los guardias me aceptaron el salvoconducto, y mira que esos agarran casi cualquier papel que uno les dé. ¡Una total falta de respeto!” finalizó el virus, pensando que por lo menos no se tiene que preocupar por la falta de agua en la zona.