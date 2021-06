Saime reprograma todas las citas de pasaporte para el 31 de febrero

Esta tarde el Saime envió una notificación por correo y palomas mensajeras a todos los venezolanos que esperaban la fecha de su cita del pasaporte avisando que, por circunstancias ajenas a su voluntad, todas estas citas serán reprogramadas para el próximo 31 de febrero.

En el mensaje que le llegó a nuestro pasante, que tiene su pasaporte vencido desde el 2012, el Saime comunicó la decisión, que cayó como un balde de agua fría sobre muchos compatriotas: “Le informamos a nuestra estimada clientela bolivariana, luchadora y paciente que la fecha de su cita para tramitar un pasaporte nuevo y/o su respectiva prórroga será reprogramada para el 31 de febrero de 2022. Expresamos nuestras disculpas y reiteramos que no habrá devolución de sus fondos, asimismo le informamos que estén atentos a nuestros comunicados por si los precios del documento aumentan desde el día que recibió este mensaje hasta el día de su cita reprogramada. Invitamos a los venezolanos que no nos pregunten más por el dinero que quedó en un ‘limbo’. Eso no es problema suyo. Además, es malo aferrarse tanto a lo material. Se despide con un gran saludo bolivariano, zamorano, patriota y luchador. ♥ Saime ♥”.