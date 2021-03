Señor con 5 tiros dice que eso se le pasa durmiendo para no pagar médico

Como consecuencia de una confrontación ocurrida esta tarde entre dos bandas en Caracas para determinar cuál arepa sabe mejor —si la frita salada o la dulce— el señor Néstor Miralles resultó herido con 5 tiros en la piernas. Sin embargo, al momento de salvar su vida, Miralles se opuso a recibir asistencia, diciendo que con una siesta y una curita se le pasaba todo por temor a una posible bancarrota por los altos costos de la medicina.

Miralles, quien es primera vez que termina herido —a pesar de que antes había entrado en una disputa similar, al defender el honor de Chino ante Nacho—, nos contó más sobre los motivos que lo llevaron a rechazar la asistencia médica: “Esto no fue más que un golpecito, vale. ¿Qué tanto? De verdad, mano, dime tú, ¿qué tan horrible puede ser vivir con cinco balas metidas adentro? No debe ser tan grave, seguro hay más de uno por ahí caminando con ese poco de plomos adentro, viviendo su vida tranquilo como si nada. Ya va, dame un segundo, que como que me va a tocar cambiar de jean, este ya está muy enchumbado de sangre. Ajá, como te contaba: yo me echo un sueñito ahorita y eso se me pasa. Me tomo una sopita, un té de manzanilla o una vaina de esas con sábila y el dolor se me quita, no hay necesidad de pagar ninguna sala de emergencia ni ninguna consulta ni qué sé yo. Yo me quedo aquí tranquilito y eso se me cura solito”, concluyó Miralles, quien aprovechaba las lágrimas que le caían por el rostro para limpiarse las heridas.