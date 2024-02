Ministerio Público amenaza con desaparecer a personas que denuncien que están desapareciendo gente

En su típica rutina televisada de press de banca el fiscal general, Tarek William Saab, increpó a todo aquel que se atreva a denunciar las desapariciones de personas por parte de los organismos de seguridad del estado, pues quienes lo hagan estarán incurriendo en el delito de “ser unos malditos sapos”, tipificado en la Ley Orgánica del Coño E’ Tu Madre por lo que no tendría más opción que desaparecer a cualquier denunciante.

El funcionario aseveró que podría constituir un delito llamar “desaparición” al acto de llevarse a una persona en contra de su voluntad y dejarla incomunicada sin derecho a ver un abogado, y que el término correcto es “vacaciones sorpresa a coñazolandia”: “Aquí no se ha desaparecido nadie, no sé de quiénes me hablan, ni sé quién grabó nada en Margarita, es posible que ni siquiera exista ese video que pueden conseguir fácilmente en internet. Y si denuncian que se desapareció a alguien pues van a conocer lo que es una desaparición de verdad, para que sigan hablando güevonadas. Lo que pasa es que ahora tenemos una generación de cristal que quiere enlodar la democracia con sus cochinos derechos humanos, lo que provoca es darles unos buenos correazos, lástima que todas mis correas son de tela”, concluyó Saab minutos antes de salir a su sesión de masaje de juanetes de Maduro.