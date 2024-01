Vasos destrozados, muebles arañados e incluso extremidades amputadas son algunas de las maneras en que los felinos expresan su afecto hacia nosotros. Esta es la perspectiva de Andrea Medina, una joven caraqueña de 24 años, quien asegura que las 84 cicatrices causadas por Quesito Zac Efron Gonzáles, su gato naranja, son simplemente una demostración de afecto y gratitud.

Mientras se aplicaba un torniquete en el brazo para evitar desangrarse por los cortes, Medina explicó: «Observa, el amor felino es diferente, pero la gente no lo comprende hasta que convive con un gato. Por ejemplo, un perro puede lamer tu rostro para expresar su cariño, mientras que un gato puede apuñalarte siete veces y secuestrar a tu familia de una manera totalmente afectuosa, ¿entiendes? Además, son animales muy independientes; les colocas una caja de arena y listo, solo tienes que ocuparte de limpiar la arena alrededor de la caja, y del pájaro muerto que depositaron en tu cama. Eso sí, es crucial asegurarse de que beban agua, ya que no les gusta; prefieren tomar la cerveza de la nevera y golpearte en la cara por no darles la comida a tiempo, como la ternura que son», concluyó Medina, quien fácilmente cambiaría a su gato por un pelotero.