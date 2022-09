Resguardado por la ley, joven graba como PNB le roba la moto en alcabala

Los ciudadanos podrán realizar grabaciones en los procedimientos a los que sean sometidos en puntos de control y alcabalas policiales y militares. Así quedó establecido en la resolución conjunta N° 109 publicada el 7 de septiembre, firmada por el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López y el de Interior y Justicia, Remigio Ceballos. Esto aprovechó el joven Alberto Fuentes, quien resguardado por dicha ley, aprovechó para grabar como un oficial de la PNB (Policía Nacional Bolivariana) le robaba su moto en un operativo vial que seguramente se inventó ese mismo policía.

Mientras aprovechaba su ida al bodegón para comprar el Möet Chandon de la mesa de redacción, nuestro pasante subpagado recogió las declaraciones de Fuentes: “Bueno, desde que me pararon yo hice lo que leí en redes sociales, me puse a grabar al policía y le dije que estaba TOTALMENTE RESGUARDADO por la resolución conjunta 109, que está firmada y besada por el mismísimo Padrino López. El oficial procedió a retener mi cédula, mis papeles, mis papeles OCB, me pidió mi carta astral, pero yo estaba totalmente confiado porque estoy resguardado por la ley hermano. De hecho, lo grabé completico cuando se robó mi moto. Él me había dicho que no podía grabar nada de eso, pero la verdad es que el se estaba inventando todas las leyes, seguramente se inventó la de que tenía que darle un beso a mi novia, pero ajá, al final no pudo conmigo papá. Solamente me dejó sin documentos, plata y la moto, salí ganando”.