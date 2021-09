Luisito Comunica pregunta a qué hora ponen el agua

Este lunes, Luisito Comunica, influencer y youtuber mexicano y dueño de unos rizos impecables, subió un video a su canal de Youtube informando que compró una casa en Lechería, estado Anzoátegui. El video, en el que mostró su nuevo hogar con una actitud muy positiva, fue seguido horas más tarde por unos stories en Instagram en el que preguntaba a qué hora ponen el agua en Venezuela.

“¡Estaba todo chido! Esta vaina me encanta y aunque no quiero ser pesimista, amigos, no tengo agua. Así es, me falta lo más importante para vivir, pero no se preocupen, seguro en un rato resuelven eso, debe ser algo circunstancial”, fueron algunas palabras que compartió el señor Comunica en sus stories de Instagram, donde posteriormente agregó: “Pues la verdad me sorprende la vibra que hay en esos grupos de Whatsapp del condominio, ya hasta una señora me dijo que no podía dejar el carro aparcado en mi puesto de estacionamiento porque todavía no estaba asignado, ¡órale! Aquí sí son bien serios con eso ¿eh? Pero yo no me desanimo, tengo la esperanza de que llegará el agua pronto, debe ser un problema mínimo, compadres”, finalizó Comunica, minutos antes de enterarse que en esa zona no llega el agua desde el 99.