Asamblea Nacional propone prohibir observadores internacionales que tengan ojos

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, respondió este martes al contundente informe del panel de expertos de la ONU con una propuesta para reformar la ley electoral. En ella, se prohibiría la participación de observadores internacionales que tengan ojos en el país. Esto con el objetivo de evitar que «vengan a chismosear» las elecciones en Venezuela porque «eso no es peo suyo».

Durante una sesión ordinaria del parlamento venezolano, controlado por diputados chavistas y algunos opositores que se oponen sólo a la oposición, Rodríguez se mostró visiblemente molesto por la publicación del informe del panel de expertos de la ONU: «¿A cuenta de qué vienen estos fulanos observadores internacionales a observar las elecciones de Venezuela? ¿Por qué se meten en nuestros asuntos? ¿O es que acaso no saben que los asuntos de los venezolanos los resolvemos nosotros los venezolanos, metiendo presos a otros venezolanos? Son una basura, son una escoria, son unos muchachitos entrometidos. Por eso hoy, señores diputados y diputades, propongo una reforma a todas las leyes electorales de este país, para que nunca más ningún extranjero con ojos ni boca pueda ver las elecciones de Venezuela. Nunca más un observador internacional que no sea ciego podrá venir a Venezuela. Capaz, algún tuerto podrá venir, pero así mismo se los digo señores, los mirones son de palo y el que me mire mucho es porque le gusto, ¡ah, vaina pues! ¿Para qué quieren ver unas votaciones? Con todo lo que hay que ver en el mundo, mejor que no vean nada. Y es más, señores patéticos y minúsculos de la ONU, con todo respeto les digo, ustedes no tienen derecho a opinar sobre nada de Venezuela, por más que sean un ente creado por los países para eso, no pueden opinar porque a mí no me da la gana, pues. Y no está demás decirle, señor Secretario General de la ONU, que usted anda opinando por ahí y a mí no me gustan las opiniones, pero cuando su culo sea una opinión, me lo da, así se lo digo», aseveró el parlamentario, minutos antes de proponer reemplazar el voto popular por la mesa que más aplauda.