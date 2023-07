Godzilla contrae gonorrea por nadar en el Lago de Maracaibo

Godzilla, el popular dinosaurio mutante japonés de origen radioactivo, pudo soportar radiación nuclear, las toneladas de colesterol de la cocina maracucha e incluso tener un ex suegro guajiro pero no los horrores que se ocultan en las aguas del Lago de Maracaibo, los cuales le causaron gonorrea durante unas vacaciones en la ciudad del sol amada.

El ‘Kaiju’ preocupado y con un ardor incontrolable en la entrepierna se dirigió a la prensa para prevenir al resto de los seres vivos sobre lo que habita en las aguas zulianas: “Ni con todos los preservativos del mundo se puede evitar el nivel de corrosión que plaga este cuerpo de agua está teniendo sobre mi miembro jurásico, y es que parece que PDVSA conectó las aguas negras, marrones y moradas directo al lago. Me he echado mentol, antibiótico, antirrábica, insecticida y hasta unos ramazos y nada que se va la irritación ni los champiñones que me están saliendo de la cintura para abajo, estoy que llamo a King Kong para que acabe con mi sufrimiento pero me da pena contarle y que me raye por Tokyo. Y de paso tengo que marcarle a todas mis ex novias para que se revisen, si es que siguen vivas”, sentenció el ícono de la cultura japonesa antes de destruir lo que queda de Maracaibo por un ataque de tos con fuego.